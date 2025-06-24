Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, sentetik hap ile 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 85 şüpheli gözaltına alındı.

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