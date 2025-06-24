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        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 85 zanlıdan 55'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:35 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:35
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        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 85 zanlıdan 55'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 85 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, sentetik hap ile 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 85 şüpheliden 55'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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