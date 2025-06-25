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        Depremde 83 kişinin öldüğü Selam Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 83 kişinin yaşamını yitirdiği Selam Apartmanı'nın yıkılması dolayısıyla binanın statik fenni mesul teknik uygulama sorumlusu Ercan Gök ile statik proje müellifi Sıtkı Okumuş, 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 18:26 Güncelleme: 25.06.2025 - 18:26
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        Depremde 83 kişinin öldüğü Selam Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 83 kişinin yaşamını yitirdiği Selam Apartmanı'nın yıkılması dolayısıyla binanın statik fenni mesul teknik uygulama sorumlusu Ercan Gök ile statik proje müellifi Sıtkı Okumuş, 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında, başka dosyadan tutuklu sanık Sıtkı Okumuş ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar duruşmada yer almadı.

        Mahkemede son sözü sorulan Sıtkı Okumuş, suçsuz olduğunu ve binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunmadığını savundu.

        Okumuş, "Depremde bina yan yatıyor. Oturma odasında ve salonda olanlar kurtuluyor. Ben bu vefat eden kişilerin birçoğunun soğuktan vefat ettiğini düşünüyorum. Çünkü ölü muayene tutanaklarına baktım ve çoğunun bütünlüğü bozulmamış. Ben de depremi yaşadım, benim de akrabalarım, komşularım vefat etti." dedi.

        Sanık avukatları, dosyada yeni bir bilirkişi raporu alınması gerektiğini belirterek müvekkillerinin beraatini talep etti.

        Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmalarını istediklerini beyan etti.

        Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ercan Gök ile Sıtkı Okumuş'u "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

        Sanık A.Ö'nün beraatine hükmeden mahkeme heyeti, firari sanık Süleyman Özdemir'in yakalanamaması gerekçesiyle dosyasının tefrik edilmesine hükmetti.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde 83 kişinin hayatını kaybettiği Selam Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 4 sanık hakkında dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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