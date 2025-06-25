Depremde 83 kişinin öldüğü Selam Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 83 kişinin yaşamını yitirdiği Selam Apartmanı'nın yıkılması dolayısıyla binanın statik fenni mesul teknik uygulama sorumlusu Ercan Gök ile statik proje müellifi Sıtkı Okumuş, 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında, başka dosyadan tutuklu sanık Sıtkı Okumuş ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar duruşmada yer almadı.

Mahkemede son sözü sorulan Sıtkı Okumuş, suçsuz olduğunu ve binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunmadığını savundu.

Okumuş, "Depremde bina yan yatıyor. Oturma odasında ve salonda olanlar kurtuluyor. Ben bu vefat eden kişilerin birçoğunun soğuktan vefat ettiğini düşünüyorum. Çünkü ölü muayene tutanaklarına baktım ve çoğunun bütünlüğü bozulmamış. Ben de depremi yaşadım, benim de akrabalarım, komşularım vefat etti." dedi.