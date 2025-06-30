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        Kahramanmaraş'ta debisi yükselen nehirde mahsur kalan 3 çocuğu AFAD ekibi kurtardı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, debisi yükselen nehirde oluşan adacıkta mahsur kalan 3 çocuk, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 15:51 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:51
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        Kahramanmaraş'ta debisi yükselen nehirde mahsur kalan 3 çocuğu AFAD ekibi kurtardı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, debisi yükselen nehirde oluşan adacıkta mahsur kalan 3 çocuk, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Hasancıklı Mahallesi'nden geçen Ceyhan Nehri yatağında vakit geçiren Erdal T. (11), Murat A. (10) ve Tarık A. (17) beraberlerindeki iki köpekle baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suyun ortasında oluşan adacıkta mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölge jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        AFAD'ın Su Üstü Arama Kurtarma ekibi, çocukları ve köpekleri bot yardımıyla bulundukları yerden güvenli şekilde kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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