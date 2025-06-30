Kahramanmaraş'ta debisi yükselen nehirde mahsur kalan 3 çocuğu AFAD ekibi kurtardı

Hasancıklı Mahallesi'nden geçen Ceyhan Nehri yatağında vakit geçiren Erdal T. (11), Murat A. (10) ve Tarık A. (17) beraberlerindeki iki köpekle baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suyun ortasında oluşan adacıkta mahsur kaldı.

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