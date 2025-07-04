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        Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:22 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:22
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        Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içinde faaliyette bulundukları tespit edilen 6 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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