2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı başladı

Dört yıl aranın ardından düzenlenen yarışta Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Özbekistan, Nepal, İngiltere, Cezayir ve İran'dan 100'ün üzerinde sporcu, 135 kilometre pedal çeviriyor.

Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı start aldı.

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