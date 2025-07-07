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        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya öldü

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 15:00 Güncelleme: 07.07.2025 - 15:00
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        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Y.G. yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, Kahramanmaraş-Göksun karayolu Kılavuzlu Köprüsü çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki M.C'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaya M.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        M.C'nin cenazesi olay yerindeki ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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