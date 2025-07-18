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        Kahramanmaraş'ta "Geleneksel Ağustos Fuarı" için hazırlıklar devam ediyor

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Geleneksel Ağustos Fuarı için KAFUM Fuar Alanı'nda hazırlıklar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:10
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        Kahramanmaraş'ta "Geleneksel Ağustos Fuarı" için hazırlıklar devam ediyor
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Geleneksel Ağustos Fuarı için KAFUM Fuar Alanı'nda hazırlıklar sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, fuar alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Görgel, alanda çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Görgel, şunları kaydetti:

        "Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. Otoparktan oyun alanlarına, stant kurulumlarından ulaşım düzenlemelerine kadar tüm detayları tek tek planlıyor, eksiksiz bir fuar deneyimi için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Hemşerilerimizin aileleriyle birlikte güzel vakit geçireceği, çocuklarımızın eğleneceği, esnafımıza katkı sağlayacak bir fuar olması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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