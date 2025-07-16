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        Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 18:01 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:01
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        Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Göksun-Elbistan karayolunun Çağılhan Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 ADY 104 plakalı kamyonet devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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