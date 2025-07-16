Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Göksun-Elbistan karayolunun Çağılhan Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 ADY 104 plakalı kamyonet devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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