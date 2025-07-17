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        Kahramanmaraş'ta işçilerin bulduğu içinde para bulunan çanta sahibine teslim edildi

        Kahramanmaraş'ta işçilerin bulduğu ve içinde para bulunan çanta, sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:11 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:18
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        Kahramanmaraş'ta işçilerin bulduğu içinde para bulunan çanta sahibine teslim edildi
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        Kahramanmaraş'ta işçilerin bulduğu ve içinde para bulunan çanta, sahibine teslim edildi.

        Karacasu Kırım Mahallesi Kapıçam Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dondurma firmasının çalışanları, iş yerinin otoparkında yerde bir el çantası buldu.

        Çantanın içinde para olduğunu fark eden işçiler, durumu firma yetkililerine bildirdi. Firma yetkilileri de çantayı Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Ekipler, çanta içindeki belgelerden sahibinin Sinan Deveci olduğunu belirledi.

        Yaklaşık 9 bin avro bulunan çanta, Deveci'ye teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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