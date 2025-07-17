Kahramanmaraş'ta işçilerin bulduğu içinde para bulunan çanta sahibine teslim edildi

Çantanın içinde para olduğunu fark eden işçiler, durumu firma yetkililerine bildirdi. Firma yetkilileri de çantayı Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Karacasu Kırım Mahallesi Kapıçam Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dondurma firmasının çalışanları, iş yerinin otoparkında yerde bir el çantası buldu.

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