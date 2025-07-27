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        Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 19:58 Güncelleme: 27.07.2025 - 19:58
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        Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda önceki gün akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.

        Çalışmalara, Orman Genel Müdürlüğü, jandarma, DSİ, Karayolları, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, AFAD ve Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Osmaniye, Gaziantep, Konya gibi çevre illerden gelen arazözler ve iş makineleri destek veriyor.

        Dün havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.

        Türk Kızılay başta olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşları da gıda ve su desteği sağladığı söndürme çalışmalarında, 6 helikopter, 56 arazöz, 15 ilk müdahale aracı, 30 su ikmal, 78 iş makinası, 32 arazi aracı ile 611 personel görev yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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