TDV, Elbistan ve Pazarcık'ta 100 aileye alışveriş kartı dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İsviçre Yardım Komisyonu tarafından, 6 Şubat 2023 depreminin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 100 ihtiyaç sahibi aileye 5'er bin liralık alışveriş kartı dağıtıldı.

Elbistan'da düzenlenen programa, TDV Zekat ve Bağış İlişkileri Koordinatörü Yunus Yaylaoğlu, Elbistan Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar ve TDV İsviçre Yardım Komisyonu Temsilcisi Murat Ergol katıldı.

Programda konuşan Yaylaoğlu, TDV'nin ülke genelinde 1003 şubesiyle depremden hemen sonra sahada yer aldığını belirterek, "İsviçre'den, Elbistanlı ve Pazarcık'taki kardeşlerimize gönderilen yardımları ulaştırıyoruz. Bugüne kadar 17 milyon kişiye yardım ettik. Rabbim bütün hayırseverlerimizden razı olsun. Bugün de 100 aileye alışveriş kartı dağıtıyoruz." dedi.

Elbistan İlçe Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Muhammed Yusuf Yaşar da asrın felaketinin etkilerinin azaltılması noktasında önemli bir mesafe alındığını vurguladı.

Programda, çocuklara ve ailelerine alışveriş kartları takdim edildi.