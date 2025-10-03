Kahramanmaraş'ta bir zanlı, tartıştığı kişiyi silahla öldürdü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Dönüklü Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.K. ile M.Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, silahla M.Ç'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
A.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
