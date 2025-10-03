Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta bir zanlı, tartıştığı kişiyi silahla öldürdü

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Giriş: 03.10.2025 - 15:48 Güncelleme: 03.10.2025 - 15:48
        Kahramanmaraş'ta bir zanlı, tartıştığı kişiyi silahla öldürdü
        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Dönüklü Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.K. ile M.Ç. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, silahla M.Ç'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        A.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

