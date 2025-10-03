Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 20:48 Güncelleme: 03.10.2025 - 20:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 zanlıyı suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta bir zanlı, tartıştığı kişiyi silahla öldürdü
        Kahramanmaraş'ta bir zanlı, tartıştığı kişiyi silahla öldürdü
        İki kardeşin cesedinin bulunduğu bağ evinin sahibi: Sanık, kafa dinlemek is...
        İki kardeşin cesedinin bulunduğu bağ evinin sahibi: Sanık, kafa dinlemek is...
        Kahramanmaraş'ta 2005 yılında iki kardeşin öldürülmesine ilişkin yargılama...
        Kahramanmaraş'ta 2005 yılında iki kardeşin öldürülmesine ilişkin yargılama...
        Kahramanmaraş'ta 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta 9. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi düzenle...
        Kahramanmaraş'ta 9. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi düzenle...