Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.