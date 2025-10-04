Habertürk
        Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi

        Kahramanmaraş'ta Yeşilay tarafından vatandaşlara yönelik bağımlılık ve zararlı maddeler konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 10:25 Güncelleme: 04.10.2025 - 10:27
        Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi
        Kahramanmaraş'ta Yeşilay tarafından vatandaşlara yönelik bağımlılık ve zararlı maddeler konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi tarafından Abdülhamit Han Camisi'nin girişinde stant açıldı.

        Burada, Yeşilay ekipleri, madde, sigara, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi konularda hazırlanan bilgilendirici afiş ve broşürleri vatandaşlara dağıttı.

