Kahramanmaraş'ta vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi
Kahramanmaraş'ta Yeşilay tarafından vatandaşlara yönelik bağımlılık ve zararlı maddeler konusunda bilgilendirme yapıldı.
Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi tarafından Abdülhamit Han Camisi'nin girişinde stant açıldı.
Burada, Yeşilay ekipleri, madde, sigara, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi konularda hazırlanan bilgilendirici afiş ve broşürleri vatandaşlara dağıttı.
