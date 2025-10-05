Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta asker eğlencesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 00:38 Güncelleme: 05.10.2025 - 00:45
        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı.

        Beyazıtlı Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        Bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

