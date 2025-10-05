Kahramanmaraş'ta asker eğlencesinde çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı.
Beyazıtlı Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
