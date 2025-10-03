Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta 2005 yılında iki kardeşin öldürülmesine ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta Fatma Alıç ile kardeşi Gülcan Alıç'ın 2005 yılında öldürülüp, bağ evinin bahçesine gömülmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 14:59 Güncelleme: 03.10.2025 - 14:59
        Kahramanmaraş'ta 2005 yılında iki kardeşin öldürülmesine ilişkin yargılama sürdü
        Kahramanmaraş'ta Fatma Alıç ile kardeşi Gülcan Alıç'ın 2005 yılında öldürülüp, bağ evinin bahçesine gömülmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Behçet Yediminareli ve Mevlüt Doğan ile müştekiler ve sanık avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan 2 sanık duruşmaya katılmadı.

        Duruşmada, olayın gerçekleştiği bağ evinin sahibi A.K. tanık olarak dinlendi.

        A.K, sanık Behçet Yediminareli'nin bir hafta bağ evinde dinlenmek istediğini, kendisinin de bunu kabul edip evin anahtarını verdiğini anlattı.

        Bir hafta sonra sanığın evin anahtarını kendisine getirdiğini ve olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını dile getiren A.K, "Bu olay bana intikal ettiğinde benim için de büyük bir şok oldu. Bin yıl düşünsem, bin yıl yaşasam böyle bir şeyin yaşanabileceğine ihtimal bile vermezdim." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Ocak 2026'ya erteledi.

        - Olay

        İki kız kardeşin 2005 yılında kaybolduğu yönündeki başvuruları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yeniden çalışma başlatmış, kardeşlerin öldürülerek cesetlerinin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü bilgisi üzerine iş makinesiyle burada yapılan kazıda iki kişiye ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulunmuştu.

        Polis, Fatma Alıç'ın birlikte yaşadığı Behçet Yediminarali ile kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşadığını belirlemiş, operasyonla Behçet Yediminarali ile kuzeni Mevlüt Doğan gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra ise Yediminareli'nin birlikte yaşadığı Y.K. ile Y.K'nin kız kardeşi A.K. de gözaltına alınmıştı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Doğan ile Yediminareli tutuklanmış, Y.K. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların "birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

