        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor

        İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 18:16 Güncelleme: 09.10.2025 - 18:47
        Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor
        İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor.

        Kahramanmaraş'ta "Gönüllü, Güvenli, Onurlu ve Düzenli Geri Dönüş" Programı kapsamında yaklaşık 200 Suriyeli sığınmacı, ülkelerine dönmek üzere Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.

        Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde düzenlenen törende Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'ndeki işlemlerini tamamlayan Suriyeli sığınmacılar, ülkelerinde yeni başlangıca adım atmak için yola çıktı.

        - "Türkiye, bize çok yardımcı oldu"

        38 yaşındaki Adnan Hüseyin, iç savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye sığındığını, geride güzel anılar bırakarak ülkesine döndüğünü söyledi.

        9 kişilik ailesiyle yeni hayata başlayacaklarını ifade eden Hüseyin, şöyle konuştu:

        "Türkiye, bize çok yardımcı oldu. Allah onlardan razı olsun. Burada bulunduğumuz sürede çok memnunduk, sizleri çok sevdik. Artık iç savaş bitti ve ülkemize dönmek istedik. Ülkemi çok özledim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Allah uzun ömürler ve sağlık versin. Onun için ne desek az. Hukuk fakültesi son sınıf öğrencisiyim, eksik derslerimi vererek avukat olarak görev yapacağım. Doğduğum, yaşadığım toprakları çok özledim. Bir an önce topraklarıma, arkadaşlarıma kavuşmak istiyorum."

        Türkiye'ye geldiğinde 3 yaşında olduğunu söyleyen Hüseyin El Hasan da Türk halkına teşekkür ederek, ülkesine döneceği için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Liseyi Türkiye'de bitirdiğini ifade eden El Hasan, "Ülkeme döndüğümde üniversiteyi bitireceğim, biz buradan memnun ayrılıyoruz. Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.

        13 yaşındaki Luceyn Şeh Ömer de Türkiye'de doğduğunu ve Esad rejiminin düşmesinin ardından ülkesine ilk defa gideceğini söyledi.

        Türkiye'yi çok sevdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletmek istediğini belirten Luceyn Şeh Ömer, "Suriye'ye dönünce okuluma devam edeceğim. Hiç görmediğim akrabalarımı göreceğim." diye konuştu.

        Otobüslere binen Suriyeliler, merkezdeki sığınmacılar tarafından Türk bayrakları ve Türkiye sloganları eşliğinde Hatay’daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

