Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklara ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokların yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 01:31 Güncelleme: 01.11.2025 - 01:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklara ilişkin yargılama sürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokların yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Mesut Başkır ve Özcan Çakmak ile tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Tutuklu sanık Özcan Çakmak, binanın altındaki bankanın belediyeden basit onarım izni alarak yaptığı tadilatlarda kusurlu olduğunu öne sürdü.

        Mesut Başkır ise binanın altındaki bankanın tadilatları kendilerinden habersiz gerçekleştirdiğini savundu.

        Başkır, "Banka, basit onarım izni kapsamında gösterdiği çalışmalarla aslında brüt artırıcı işlemler yaparak inşaat faaliyeti yürütmüştür. Asma kat boşluklarını doldurup yapıya müdahale etmişlerdir." dedi.

        Sağlık sorunları bulunduğunu belirten Başkır, "79 yaşındayım, günde yedi ilaç kullanıyorum. Dayanma gücümü kaybettim, tutuksuz yargılanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Tutuksuz sanıklardan M.Ö, yapı kullanma izin belgelerinde imzası bulunduğu için sorumlu tutulduğunu anlatarak, "Biz genellikle bitmiş binalara bakıyorduk. Otopark, bahçe ve duvarların tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol ederek oturulabilirlik izni veriyorduk." diye konuştu.

        Sanık H.Ç. hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve duruşmalardan vareste tutulmak istediğini ifade etti.

        Sanıklardan O.Y.D. ise harita mühendisi olarak görev yaptığını, personel eksikliği nedeniyle bazı belgeleri imzaladığını ancak görev süresince hiçbir binayı yerinde incelemediğini söyledi.

        Duruşmaya katılan diğer tutuksuz sanıklar da binanın yıkılmasında kusurlarının bulunmadığını ileri sürerek, beraatlarını istedi.

        Müştekilerden M.İ. de binanın beton kalitesinin son derece kötü olduğunu belirterek, "Ben enkazdan çıkan biriyim. Beton hiç sulanmamış. O dönemde hazır beton varken neden elle döküldü, anlamıyorum. Hepsinden şikayetçiyim." dedi.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Ocak 2026'ya erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        "Pentagon'dan Tomahawk sevkine yeşil ışık"
        "Pentagon'dan Tomahawk sevkine yeşil ışık"
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı davası sanığına verilen c...
        Depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı davası sanığına verilen c...
        Adalet Bakanı Tunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
        Adalet Bakanı Tunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
        Bakan Tunç, Kahramanmaraş'ta
        Bakan Tunç, Kahramanmaraş'ta
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta kadın girişimcilerl...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta kadın girişimcilerl...
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi, yeniden kalp ameliyatı olarak hayata tutund...
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi, yeniden kalp ameliyatı olarak hayata tutund...