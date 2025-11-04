GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta köprüden düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü ile 72 yaşındaki annesi Ayşe T, itfaiye ve polis ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.