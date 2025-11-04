Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta bir cinayet hükümlüsü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta cinayetten 21 yıl hüküm giyen kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 10:58 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:58
        Kahramanmaraş'ta bir cinayet hükümlüsü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta cinayetten 21 yıl hüküm giyen kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

        Söz konusu hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

