        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 15:56 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:56
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

        Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı 900 paket sigara, 6 cep telefonu, 50 parfüm ve kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen kazma, kürek ve kova ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

