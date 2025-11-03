Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı 900 paket sigara, 6 cep telefonu, 50 parfüm ve kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen kazma, kürek ve kova ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

