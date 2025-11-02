Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresine katıldı

Siyasi parti ayrımı yapmaksızın, geçmişten bugüne iktidarların Türkiye'yi geriye götürdüğünü savunan Çayır, "Türkiye'de bugüne kadar 186 parti kurulmuşken, biz kimseye dayanmadan, kimseden maddi destek istemeden ve kötü siyasete başvurmadan, insanı merkeze alarak hayat pahalılığına son vermek amacıyla Milli Yol Partisi'ni kurduk. Diğer partiler sistem içinde çare ararken Milli Yol Partisi sistemi değiştirerek çare aramaktadır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.