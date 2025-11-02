Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresine katıldı

        Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin 2. Olağan Kahramanmaraş İl Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 16:32 Güncelleme: 02.11.2025 - 16:32
        Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresine katıldı
        Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin 2. Olağan Kahramanmaraş İl Kongresi'ne katıldı.

        Çayır, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, iktidar yürüyüşünü başlattıklarını söyledi.

        Siyasi parti ayrımı yapmaksızın, geçmişten bugüne iktidarların Türkiye'yi geriye götürdüğünü savunan Çayır, "Türkiye'de bugüne kadar 186 parti kurulmuşken, biz kimseye dayanmadan, kimseden maddi destek istemeden ve kötü siyasete başvurmadan, insanı merkeze alarak hayat pahalılığına son vermek amacıyla Milli Yol Partisi'ni kurduk. Diğer partiler sistem içinde çare ararken Milli Yol Partisi sistemi değiştirerek çare aramaktadır." diye konuştu.

        Tek listeyle gidilen kongrede Ali Akkurt başkan seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

