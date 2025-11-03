Habertürk
        Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraşlı şair ve yazarın çocuk kitapları "İstanbul Okuyor" projesinde

        Kahramanmaraşlı şair ve yazar Yasin Mortaş'ın "Bukalemun ile çekirge" ve "Beyaz saçlı çocuk ve Anka" isimli hikaye kitapları İstanbul Valiliği'nin himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü "İstanbul Okuyor" projesi kapsamında öğrencelerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 12:41 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:41
        Kahramanmaraşlı şair ve yazarın çocuk kitapları "İstanbul Okuyor" projesinde
        Kahramanmaraşlı şair ve yazar Yasin Mortaş'ın "Bukalemun ile çekirge" ve "Beyaz saçlı çocuk ve Anka" isimli hikaye kitapları İstanbul Valiliği'nin himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü "İstanbul Okuyor" projesi kapsamında öğrencelerle buluştu.

        Kurulun değerlendirmesinden geçen eserler, İstanbul'daki okulların kütüphanelerine dağıtıldı.

        Mortaş, yaptığı açıklamada çalışmanın, nitelikli çocuk edebiyatını öğrencilere ulaştırmayı ve okuma kültürünü güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

        ​​​​​​​İçindeki çocuğun her zaman kendine fısıldadığını ve çocuklara yazmanın kendisi için bir sorumluluk olduğunu anlatan Mortaş, "Eğer çocukların seviyesine inersek, o zaman tam da çocukların soyut dünyasına biraz da olsa girebiliriz." dedi.

