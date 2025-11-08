Kahramanmaraş'ta karbon emiliminin artırılması için 75 dönüm alan ağaçlandırılıyor

SİNAN DORUK - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki karbon emilimini artırmak ve iklim direncini güçlendirmek amacıyla 75 dönümlük alanda "Karbon Yutak Alanı" oluşturulması için çalışmalara başladı.

Onikişubat ilçesi Malik Ejder Mahallesi'nde hayata geçirilen ve Türkiye'de örnek projelerden biri olan Karbon Yutak Alanı projesiyle binlerce ağacın toprakla buluşturularak kentin hava kalitesinin iyileştirilmesi, vatandaşlara yeni bir yeşil yaşam alanı kazandırılması ve iklim direncinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında sedir, kızılçam, servi, köknar, çınar ve erguvan gibi türlerin yer alacağı, yürüyüş yolları ve sosyal donatılarıyla mesire alanı olarak da hizmet verecek bir orman oluşturuluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentte yeniden imar sürecinin yanı sıra çevreye duyarlı, yenilikçi ve katılımcı şehircilik anlayışıyla Türkiye'ye örnek projeleri de hayata geçirdiklerini söyledi.

Depremlerde kentteki yapı stokunun önemli bir bölümünün yıkıldığını hatırlatan Atalar, yaklaşık 20 milyar liralık yatırımla Türkiye'nin en büyük altyapı şantiyesinin Kahramanmaraş'a kurulduğunu ifade etti.