        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen işçi servisindeki 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 19:11 Güncelleme: 08.11.2025 - 19:11
        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        İnşaat işçilerini taşıyan H.H. yönetimindeki 31 AJY 086 plakalı minibüs, Göksun-Andırın bağlantı yolu Değirmendere Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Mısır vatandaşı 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

