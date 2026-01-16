Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME – Kahramanmaraş'ta Atatürk'e hakaret eden 3 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık içeren paylaşımlar yaptıkları belirlenen suça sürüklenen 3 şüpheli çocuk, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 12:50 Güncelleme: 16.01.2026 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME – Kahramanmaraş'ta Atatürk'e hakaret eden 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık içeren paylaşımlar yaptıkları belirlenen suça sürüklenen 3 şüpheli çocuk, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içerikli video paylaşan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Afşin ilçesi Altınelma Mahallesi’nde, 15 Ocak’ta sosyal medya platformlarından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saygısızlık içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu içerikleri paylaştığı belirlenen suça sürüklenen 3 şüpheli çocuk yakalanmış, haklarında 5816 Sayılı 'Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Yedikuyular Kayak Merkezi'ne otobüs seferi
        Yedikuyular Kayak Merkezi'ne otobüs seferi
        Kahramanmaraş'ta görev yapan Filistinli doktor, AA'nın "Yılın Kareleri" oyl...
        Kahramanmaraş'ta görev yapan Filistinli doktor, AA'nın "Yılın Kareleri" oyl...
        Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki çocuk kamyonetin altında can verdi
        Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki çocuk kamyonetin altında can verdi
        Kahramanmaraş'ta kamyonetin çarptığı çocuk öldü
        Kahramanmaraş'ta kamyonetin çarptığı çocuk öldü
        Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı