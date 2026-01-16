GÜNCELLEME – Kahramanmaraş'ta Atatürk'e hakaret eden 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık içeren paylaşımlar yaptıkları belirlenen suça sürüklenen 3 şüpheli çocuk, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içerikli video paylaşan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Afşin ilçesi Altınelma Mahallesi’nde, 15 Ocak’ta sosyal medya platformlarından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saygısızlık içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu içerikleri paylaştığı belirlenen suça sürüklenen 3 şüpheli çocuk yakalanmış, haklarında 5816 Sayılı 'Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.