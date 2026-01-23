Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta 10 ilden AFAD ekiplerinin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı

        Kahramanmaraş'ta, 10 ilden AFAD ekiplerinin katılımıyla çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 17:36 Güncelleme: 23.01.2026 - 17:36
        Kahramanmaraş'ta 10 ilden AFAD ekiplerinin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı
        Kahramanmaraş'ta, 10 ilden AFAD ekiplerinin katılımıyla çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ev sahipliğinde Yedikuyular Kayak Merkezi'nde düzenlenen tatbikatta, kış koşullarında meydana gelebilecek çığ ve farklı olaylarla ilgili senaryolar gerçekleştirildi.

        Tatbikatta, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Sivas, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye ve Diyarbakır'dan 40 arama kurtarma ekibi görev aldı.

        İl Afet ve Acil Durum Müdür Yardımcısı Erkan Kan, alınan eğitimlerin ardından, dağda ve çığda mahsur kalan dağcıların güvenli şekilde tahliye edilmesine yönelik senaryoları uygulamalı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        AFAD Başkanlığı tarafından arama kurtarma personeline yönelik kış şartlarında arama kurtarma ve çığda müdahale eğitimleri başlatıldığını belirten Kan, şöyle konuştu:


        "6 hafta süren eğitim programlarında, kış kampçılığı, kamp kurulumu, çığda arama kurtarma ve barınma yöntemlerini uygulamalı olarak gerçekleştiriyoruz. Son dönemde yaşanan yoğun kar yağışları dikkate alınarak, afetlerin etkisini en aza indirmek amacıyla eğitimlerimizi aralıksız sürüyoruz. Bu kapsamda ilimizde Kahramanmaraş AFAD ekiplerimiz ve çevre bölgelere yakın 9 ilden gelen toplam 183 arama kurtarma personeline eğitim verilecek."




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

