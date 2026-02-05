Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremin 133. saatinde kendilerini hayata bağlayan gönüllü ile buluştular

        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan 9 katlı binanın enkazından 133. saatinde kurtarılan Narlı ailesi, depremin üçüncü yılında kendilerini hayata bağlayan arama kurtarma gönüllüsüyle yeniden bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:12 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:12
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremin 133. saatinde kendilerini hayata bağlayan gönüllü ile buluştular
        İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan 9 katlı binanın enkazından 133. saatinde kurtarılan Narlı ailesi, depremin üçüncü yılında kendilerini hayata bağlayan arama kurtarma gönüllüsüyle yeniden bir araya geldi.

        Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER) arama kurtarma gönüllüsü Atilla Külekçi, büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan 6 Şubat 2023 depremlerinde Manisa İmbat Madencilik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve EROK Komutanlığı AFAD Taburu ekiplerinin de yer aldığı çalışmalarda enkazdan kurtarılan baba Derviş Narlı (57), eşi Şule (51), kızları Nehir ve Naz (15) ile felaketin üçüncü yılında buluştu.

        Kahramanmaraş Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) üyelerinin de katıldığı buluşmada, arama kurtarma gönüllüsü Külekçi ile karşılaşan aile fertleri duygusal anlar yaşadı.

        Baba Derviş Narlı, AA muhabirine, kendisi, eşi ve kızının depremin 133. saatinde sağ olarak kurtarıldığını, ancak 22 yaşındaki oğlu İsmet'in cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

        Enkazdan çıkarıldıktan sonra Ankara'da fiziksel ve psikolojik tedavi gördüklerini anlatan Narlı, yaralarının zamanla iyileştiğini ancak 40 yakınını kaybetmenin acısını hala ilk günkü gibi yaşadıklarını dile getirdi.

        Felaketin ardından düğün, nişan ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılamadıklarını belirten Narlı, eşi, kızı ve kendisini hayata bağlayan arama kurtarma gönüllüsüyle yeniden bir araya gelmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade etti. Narlı, duygularını şöyle dile getirdi:

        "Atilla abi Nehir'e 'İnşallah yanına geleceğim mutlaka, benim de bir kızım var' falan diyordu. Onları anımsıyorum. O duygular bambaşka. Zaten onu yaşamak ayrı bir şey. O depremi yaşamak... Biz hiç empati yapmıyorduk. Daha önce Van'da ve Elazığ'da deprem oldu. Allah yardım etsin, Allah rahmet eylesin deyip geçiyorduk. Öyle değilmiş. Kaybın dolunca zaten daha da çok insanı etkiliyor."

        - "Kalbime koydum onları"

        Arama kurtarma gönüllüsü Atilla Külekçi de depremin 6'ncı gününde enkazdan gelen sesle umutlarının yeniden yeşerdiğini, önce Nehir'i, ardından anne ve babasını kurtardıklarını söyledi.

        Nehir'in o gün buz gibi olan ellerinin bugün sıcacık olduğunu dile getiren Külekçi, gözyaşlarını tutamayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kalbime koydum onları. Farklı bir duygu, bir ailemiz daha var. Benim bir kızım daha oldu. Allah'ım ona güzellikler versin, ömür versin. Her zaman yanındayım. Kalbim duracak gibi oldu yola çıktığım andan itibaren. Ama Maraş'a girdiğimizden itibaren güzel şeyler gördüm yani. Gittikçe daha iyi gidiyor. Kızımı da iyi gördüm. Elleri buz gibiydi depremde ama şimdi sıcak."

        UMKE görevlisi Emine Eda Kuşcu Narlı ailesinin kurtarıldığı alanda görev yapan Zonguldak ekibinin selamını getirdiğini söyledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

