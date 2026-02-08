Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele, uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ev ve adreslerde yapılan aramada 6,64 gram metamfetamin, 18 sentetik ecza ve 1350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
