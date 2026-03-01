Canlı
        Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili cinayet sanığı yakalandı

        Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili cinayet sanığı yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin aranan ve İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

        Giriş: 01.03.2026 - 17:31
        Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili cinayet sanığı yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin aranan ve İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama göre, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan yargılanan iş insanı A.D.B'nin (77) yakalanmasına yönelik İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu.

        Uzun ve titiz çalışmalar sonucu sanığın İstanbul'da saklandığını tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla A.D.B'yi yakaladı.

        Kahramanmaraş'a getirilen A.D.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Göllühüyük Mahallesi kırsalında, 8 Haziran 2024'te iş insanı A.D.B. ile M.G. (53) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, M.G. ile olay yerinde bulunan E.T. silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan E.T. aynı gün ölmüş, M.G. ise 36 gün sonra hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

