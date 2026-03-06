Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Depremde 99 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta 99 kişinin hayatını kaybetmesi, 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu, 7'si tutuksuz, 5'i kamu görevlisi 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta 99 kişinin hayatını kaybetmesi, 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu, 7'si tutuksuz, 5'i kamu görevlisi 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.


        5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

        Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı savunmasında, söz konusu binayla ilgili neden tutuklu olduğunu bilmediğini, binanın yapımı ve arsa alım sürecine karışmadığını, bu süreçlere ilişkin herhangi bir belgeye imza atmadığını ifade etti.

        Tepebaşı ayrıca, yasaya göre bir kooperatif yöneticisinin başka bir kooperatifte yönetici olamayacağını belirterek, bir binanın garanti süresinin 15 yıl olduğunu, söz konusu yapıların bu süreyi aştığını ve zaman aşımına uğradığını savunarak beraatini talep etti.

        Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

