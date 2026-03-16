Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele​​​​​​​ Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile 46 bin 35 deste sigara kağıdı ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

