Kahramanmaraş'ta iş yeri deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.​​​​​​​



Pınarbaşı Mahallesi'nde ikinci el eşya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ve KASKİ ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

