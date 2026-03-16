Kahramanmaraş'ta iş yeri deposunda çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 16.03.2026 - 11:53
Pınarbaşı Mahallesi'nde ikinci el eşya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ve KASKİ ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
