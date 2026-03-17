        Kahramanmaraş'ta hükümlü ailelerine ramazan desteği

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı, eski hükümlü ve denetimli serbestlik altındaki yükümlü ailelerine ramazan dolayısıyla yardımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Kahramanmaraş Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren ve ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevi gören "Sosyal Market" aracılığıyla yürütülen çalışma kapsamında, belirlenen ailelere 140 gıda kolisi, 400 nakdi yardım kartı ve 48 çift ayakkabı ulaştırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, denetimli serbestliğin yalnızca cezanın infazı değil, aynı zamanda bireylerin topluma kazandırılmasını amaçlayan bir süreç olduğunu ifade etti.

        Yükümlülerin ve ailelerinin desteklenmesinin önemine dikkati çeken Tiryaki, katkı sunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Onikişubat Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi ile Türk Kızılayı Kahramanmaraş İl Başkanlığına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

