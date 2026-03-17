        Kahramanmaraş'ta 750 yetime bayramlık giysi yardımı yapıldı

        Hayrat İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından hayırseverlerin desteğiyle 750 yetim çocuğa bayramlık giysi yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Dernek tarafından dar gelirli ailelerin giyim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan "İyilik Kapısı" mağazasında düzenlenen etkinlikte, yetim çocuklar kendileri için hazırlanan kıyafet ve ayakkabıları seçerek aldı.

        Hayrat İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Temsilcisi Muhammed Ubeyd Köşker, AA muhabirine, dernek olarak Türkiye genelinde 39 noktada benzer mağazalarla başta yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi dezavantajlı kesimlere destek verdiklerini söyledi.

        "Yetime Umut Ol" sloganıyla faaliyet yürüttüklerini belirten Köşker, Kahramanmaraş'ta bünyelerinde bulunan 750 yetime bayram dolayısıyla bayramlık ulaştırarak çocukların sevincine ortak olmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Mağazada çocukların bir mağazaya girmenin heyecanını yaşayarak kendi beğendikleri ürünleri seçtiğini aktaran Köşker, "Botundan montuna, kazağından ayakkabısına kadar her türlü ürün mevcut. Çocuklarımız anneleriyle birlikte gelip seçimlerini yapıyor. O mutluluğu gözlerinde görmek bizler için çok kıymetli." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"

        Depremde hasar gören 583 yıllık Ulu Cami yeniden ibadete açıldı
        Depremde hasar gören 583 yıllık Ulu Cami yeniden ibadete açıldı
        Afşin-Göksun karayolunda kaza: 2 yaralı
        Afşin-Göksun karayolunda kaza: 2 yaralı
        Kahramanmaraş'ta yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi
        Kahramanmaraş'ta yangına müdahale eden itfaiye eri darbedildi
        Kahramanmaraş'ın simgesi Ulu Camii'nde 1135 gün sonra ilk namaz
        Kahramanmaraş'ın simgesi Ulu Camii'nde 1135 gün sonra ilk namaz
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta Abdülhamid Han Camii'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
        Kahramanmaraş'ta Abdülhamid Han Camii'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı