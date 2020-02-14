Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen DEAŞ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El Nusra

terör örgütleri adına faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilerin ikamet ettiği adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda M.S, H.D, R.A. ve M.K gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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