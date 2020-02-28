Tarih eserlere müşteri ararken yakalandılar

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Ömer KOÇ/PAZARCIK(Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, ellerinde bulunan Roma dönemine ait tarihi eserlere müşteri arayan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazarcık ilçesinde, 3 kişinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerin kimliklerini tespit eden jandarma, operasyon başlattı. Şüpheliler S.K., B.D. ve S. K., gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte Roma dönemine ait 2 tanrıça heykeli, 1 kaya oyması büst, 1 metal bilezik, 2 göz damla haznesi, 1 kaya oyma el figürü, 1 kaya oyma obje ve 2 yeşil renkli metal obje ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Pazarcık Ömer KOÇ

2020-02-28 14:34:25



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