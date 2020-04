Kardeşi için belediye başkanından doğum günü pastası istedi

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan Burak Yaman (8), kız kardeşi Aleyna'nın (3) doğum gününü kutlamak için Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'a sosyal medyadan mesaj atarak, pasta ve oyuncak istedi. Bu isteği geri çevirmeyen Okay, önce zabıtalarla Aleyna'nın pasta ve hediyesini gönderdi sonra da Burak'ı görüntülü arayıp, kardeşinin doğum gününü kutladı.<br>Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan Burak Yaman, kardeşi Aleyna'nın doğum günü için Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'a sosyal medyadan mesaj atarak, doğum günü pastası ve oyuncak istedi. Mesajı gören Okay, "Çocuğumuzun isteğini hemen yerine getirelim" diyerek personele talimat verdi. Zabıta ekipleri, Burak'ın mesaj attığı sosyal medya hesabından aileyle irtibata geçip, adresi aldıktan sora Aleyna için doğum günü pastası hazırlattı. Ekipler, pastanın yanında hem Aleyna'ya hem de ağabeyi ve kardeşine de hediye alıp Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki evini ziyaret etti.<br>BAŞKAN GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI<br>Zabıta ekibini karşısında görünce çekinen Aleyna, daha sonra ağabeyi Burak ile birlikte doğum günü pastasının mumlarını üfledi. Zabıta ekipleri de Aleyna ve kardeşlerinin hediyelerini verdi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay da aileyi görüntülü arayarak, Aleyna'nın doğum gününü kutladı. Başkanla görüntülü konuşan Burak, "Başkanım teşekkür ederim, kardeşim ve beni mutlu ettiğiniz için" dedi.<br>Çok sevdiği kardeşinin doğum gününün kutlanmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Burak Yaman, "Kardeşimin doğum gününü kaçırdığımız için canım sıkıldı. Kardeşime bir sürpriz yapmak için Belediye Başkanı'na mesaj atıp pasta ve hediye istedim. Dışarı çıkamadığım için başkana mesaj attım" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-04-15 09:34:15<br>

