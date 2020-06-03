Eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, F.Ö.(43) isimli kadın, eski erkek arkadaşı G.K.'nin (45) yüzüne kezzap attı.<br>Olay, sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.Ö. isimli kadın, eski erkek arkadaşı G.K.'nin iş yerine gitti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında da yanında getirdiği kezzabı, G.K.'nin yüzüne attı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen G.K. tedaviye alındı. F.Ö. de gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-06-03 13:00:06<br>
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