Baba oğul birer saat arayla koronadan öldü

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Kahramanmaraş’ta korona virüs testleri pozitif çıkan baba ve oğlu tedavi altına alındıkları hastanede birer saat arayla hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Kirni Mahallesi'nde yaşayan Ali Uçur ile aynı adı taşıyan oğlu Ali Uçur, rahatsızlıkları nedeniyle Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine başvurdu. Covid19 testleri pozitif çıkınca hastanede tedaviye alınan oğul Ali Uçur kurtarılamazken, baba Ali Uçur da 1 saat sonra hayatını kaybetti.

Baba ve oğlunun cenazelerinin, Kirni Mahallesi'ndeki cemevinden kaldırılacağı belirtildi.

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