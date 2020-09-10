Hayırseverler destek verdi, o emeği ve alın teriyle üretti Pandemi nedeniyle iş bulamayan 3 çocuk babası vatandaşın hayatı, hayırseverlerin desteği ile değişti Ahmet Serin, kendisine herhangi bir ücret talep etmeden tarla, tohum ve gübre desteği veren hayırseverlerin imece usulü çabası sayesinde sofralık ve turşuluk salatalık yetiştirip satmaya başladı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde pandemi nedeniyle iş bulamayan 3 çocuk babası vatandaşın hayatı, hayırseverlerin desteği ile değişti. Yardım beklemek yerine çalışarak evine ekmek götürmek isteyen Ahmet Serin, kendisine herhangi bir ücret talep etmeden tarla, tohum ve gübre desteği veren hayırseverlerin imece usulü çabası sayesinde sofralık ve turşuluk salatalık yetiştirip satmaya başladı.

İlçeye bağlı İğde Mahallesi'nde yaşayan, şantiyelerde çalışarak eşi ve 3 çocuğunun geçimini sağlayan Ahmet Serin, pandemi sürecinde iş bulamadı. Günübirlik işlerle evine ekmek götürmeye çalışan Serin, durumunu İğde Gönül Köprüsü Platformu Başkanı Mehmet Önat’la paylaştı. Sağlığının yerinde olduğunu ve alın teri ve elinin emeği ile ailesine bakmak istediğini belirten Serin, turşuluk ve sofralık salatalık üretebileceğini belirtti. Serin’in bu talebini sosyal medya hesabında dile getiren Önat’a kısa süre içerisinde destek mesajı yağdı. Bir mahalle sakini, 7 dönümlük tarlasını ücretsiz olarak Serin’e kiralayabileceğini belirtti. Tohum ve gübre alacak maddi imkanı olmayan Serin’in yardımına da diğer hayırseverler koştu. Birçok hayırseverin ‘çorbada benim de tuzum olsun’ diyerek desteklediği Serin, 40 gün önce salatalık tohumlarını toprakla buluşturdu. 40 gün boyunca eşi ve çocukları ile birlikte tarlaya ektikleri tohumlara gözü gibi bakan Serin, emeklerinin karşılığını almaya başladı.

Elinin emeği ile üretmenin ve alın teri ile çalışmanın çok ayrı bir duygu olduğunu belirten Serin, kendisine destek olanlara teşekkür etti. Serin, “Yaklaşık 56 ay önce pandemi dolayısıyla işsiz kaldım. Şantiyelerde çalışıyordum. Arkadaşın birisi tarla verdi. Ekecek gücüm ve imkanım yoktu. Bana tohum ve gübre imkanı sağlandı. Herkes elinden geleni yaptı. 3 çocuk babasıyım. 40 gün önce ekim yapmıştık. Eşimle birlikte burada çalışıp ürünlerimizi yetiştirdik. Şu anda da tarladan salatalıkları topluyoruz. Pazarda satıyoruz. Günlük topluyoruz. Hem turşuluk hem de sofralık salatalık yetiştiriyorum. Günde 250 kiloya yakın ürün alıyorum. Bu şekilde evimi geçindiriyorum. Tüm hayırseverlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

İğde Gönül Köprüsü Platformu Başkanı Mehmet Önat ise hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

İhtiyaç sahipleri için günübirlik çözümler yerine bu tür üretim faaliyetleri sağlamayı hedeflediklerini anlatan Önat, “Ahmet kardeşimiz, pandemiden dolayı çalışamadığını ve evini geçindirmekte zorlandığını söyledi. Başkasına el açmak yerine çalışarak kendi emeğinin karşılığı ile evini geçindirmek istediğini belirtti. Bu süreçte turşuluk ve sofralık salatalık üretebileceğini söylemesi üzerine biz de hemen harekete geçerek hayırseverlerle görüştük. Bir hayırsever kardeşimiz eğer isterse tarlasını herhangi bir ücret talep etmeden verdi. Gurbetteki hayırsever hemşerilerimiz de tohumluk ve gübre alımı için destekte bulundu. Hepsinden Allah razı olsun. Tarlayı ektik. Şu anda da ürünler yetişti. Eşi ve çocukları ile birlikte bu tarlayı meydana getirdiler. Ürün almaya başladılar. Tüm hayırseverlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Biz, insanlarımıza bu şekilde yardımcı olmaya özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.