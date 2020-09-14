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Kahramanmaraş’ta otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti Aşure malzemesi almak için evden çıktı otomobil çarptı

İHA

Kahramanmaraş’ta otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti Aşure malzemesi almak için evden çıktı otomobil çarptı

Kahramanmaraş’ta aşurelik malzeme almak için evden çıkan polis memuru otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Pazarcık ilçesinde medyana geldi. Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Kaya (35), Kartalkaya Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isterken Mehmet T. (19) idaresindeki 02 EG 125 plakalı bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru olay yerinde yapılan kalp masajının ardından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru hayatını kaybetti.

Adıyaman nüfusuna kayıtlı Kaya’nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilirken, aşurelik malzeme almak için evden çıktığı ve markete gittiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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