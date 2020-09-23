FETÖ'den aranan çift yakalandı

Kahramanmaraş’ta aranan FETÖ şüphelisi çift yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında çalışma yaptı.

Polisin yaptığı çalışmada emniyetin mahrem yapılanması içinde olduğu belirlenen ve daha önce örgütle bağlantılı bir kurumda çalıştığı öğrenilen H.İ.İ.'nin Pazarcık ilçesinde olduğu belirlendi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda Siirt, Malatya ve Kahramanmaraş'tan aranması bulunan H.İ.İ. ile Siirt'ten aranması bulunan eşi H.İ. saklandıkları adreste gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin 5 ayrı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından ikisi de adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.