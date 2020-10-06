Görevlilere ateş edip kaçan kaçak avcılara 23 bin TL ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görevlilere ateş edip kaçan kaçak avcılara 23 bin TL ceza

İHA

Görevlilere ateş edip kaçan kaçak avcılara 23 bin TL ceza

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde kaçak olarak tavşan avlarken baskın yapılınca görevlilere ateş ederek kaçmaya çalışan 4 kamu görevlisine, toplam 23 bin 12 TL idari para ve tazminat cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Elbistan Şefliği ekipleri, fahri av müfettişleri ile birlikte, ihbar üzerine gittikleri Nurhak ilçesinin Yılanovası mevkisinde 4 kişinin farla yaban tavşanı avladığını tespit etti. 4 şahıs, görevlileri fark edince yakalanmamak için avladıkları tavşanları atarak ava geldikleri kamyonete binip kaçmaya başladı. Kaçarken de DKMP ekiplerinin olduğu araca tüfekle ateş açan şüphelileri taşıyan kamyonetin lastiği dağlık arazide parçalandı. Daha fazla ilerleyemeyen şüpheliler, Ekinözü ilçesine bağlı Türkmenler Mahallesi kırsalında durmak zorunda kaldı. DKMP ekiplerine destek olmak için bölgeye giden Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamyonetteki 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde, şüphelilerin 4’ünün de kamu görevlisi olduğu ortaya çıktı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Elbistan Şefliği ekipleri, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere avda kullanılan kamyonete el koyarken, bölgede yaptıkları aramada 8 adet de vurulmuş tavşan buldu. Şahıslara, 15 bin 364 TL’si idari para ve 7 bin 648 TL’si de tazminat cezası olma üzere 23 bin 12 lira ceza kesildi. Ele geçirilen silah ve kamyonetin mülkiyeti de kamuya geçirildi.
Kamu görevlisi olan 4 şahıs hakkında başlatılan adli soruşturma ise sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tavukları torbaya koyup çaldı Kahramanmaraş’ta güpegündüz bir iş yerindeki kümese girerek 2 tavuk çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Tavukları torbaya koyup çaldı Kahramanmaraş’ta ...
Görevlilere ateş açan avcılara 23 bin lira ceza
YEREL HABERLER Görevlilere ateş açan avcılara 23 bin lira ceza
Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı (2)
YEREL HABERLER Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı (2)
Bataklıktan kurtarılan adam korku dolu anları anlattı Kahramanmaraş’ta keçisini kurtarmak için bataklığa saplanan 60 yaşındaki Oruç Vural: "Keçiyi bataklıktan çıkartmaya çalıştım ben de bataklığa battım. Bir Suriyeli arkadaşımız orada balık avlıyordu ve ona, ‘Allah rızası için beni kurtarın’ dedim" Vural, kurtarılan keçisinin başını okşayıp, "Seninle birlikte ben de bataklığa saplandım ikimiz de kurtulduk" dedi
YEREL HABERLER Bataklıktan kurtarılan adam korku dolu anları ...
Maske denetiminde kimlik isteyen polise direndi, arandığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Maske denetiminde kimlik isteyen polise direndi, ...
Kahramanmaraş’ta 40 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 40 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta aranan 68 kişiden 40'ı tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta aranan 68 kişiden 40'ı tutuklandı
Anadolu Basın Yayın Birliği'nden "Kart" açıklaması ABYB Genel Başkanı Salih Ergül; “Kasaplar odasına verilen basın kartı değil üyelik kartıdır”
YEREL HABERLER Anadolu Basın Yayın Birliği'nden "Kart" ...
Elbistanlı çiftçi, immün plazma bağışı gönüllüsü oldu
YEREL HABERLER Elbistanlı çiftçi, immün plazma bağışı gönüllüsü oldu
Saka kuşu avcıları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Saka kuşu avcıları suçüstü yakalandı
Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı
YEREL HABERLER Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı
Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı Kahramanmaraş'ta bataklığa saplanan vatandaş ile keçisi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Keçisini kurtarmak isterken bataklığa ...
Kahramanmaraşspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-0
YEREL HABERLER Kahramanmaraşspor - Hekimoğlu Trabzon: 0-0
Domuz avında vurulan köy korucusu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Domuz avında vurulan köy korucusu hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü öldü
Yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü öldü
Avda kazara eniştesini öldürdü
YEREL HABERLER Avda kazara eniştesini öldürdü
Yük treni kamyonu biçti: 1 ölü Kamyon şoförü hayatını kaybetti, makinist yaralandı
YEREL HABERLER Yük treni kamyonu biçti: 1 ölü Kamyon şoförü hayatını ...
Jandarmadan minibüslerde gizli denetim Ekipler, bindikleri minibüslerde yolculuk yaparak kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguluyor
YEREL HABERLER Jandarmadan minibüslerde gizli denetim Ekipler, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X