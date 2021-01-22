"Orman Dede" bu kez de 11 bin meşe palamudunu toprakla buluşturdu Elbistan'da 3 binden fazla fidanı büyüten Hanifi Karataş, "ömrümüm sonuna kadar fidan dikeceğim" sözünün arkasında durmaya devam ediyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, babadan kalma arazisine 11 yılda 3 binden fazla fidan dikip ormana dönüştürdüğü için ‘Orman Dede’ adıyla anılan 77 yaşındaki Hanifi Karataş, bu kez de 11 binden fazla meşe palamudunu toprakla buluşturdu.

77 yaşındaki Hanifi Karataş, doğum yeri Çalış Mahallesi'nin Malatça mezrasındaki babadan kalma arazisine, 11 yılda 3 binden fazla fidan dikmiş ve yemyeşil bir ormana dönüştürmüştü. 3 binden fazla fidanı büyütüp Elbistan'ın 'Orman Dedesi' olan Hanifi Karataş, ‘ömrümüm sonuna kadar fidan dikeceğim’ sözünün arkasında durmaya devam ediyor.

Kazma kürekle çalışarak oluşturduğu ormana ek olarak, bölgeyi meşe ağaçları ile bezemek isteyen Karataş’a, bu anlamlı çalışmasında kardeşleri de destek verdi. Göksun ilçesine bağlı Yazıköy Mahallesi’ndeki ağaçlardan meşe palamudu toplayan Karataş ve kardeşleri, daha sonra mahallelerini çevreleyen uygun noktalarda çukurlar açtı. Kazmalarla açılan çukurlarda meşe palamutlarını toprakla buluşturan Karataş ve kardeşlerinin bu çalışması 15 gün boyunca sürdü. Hummalı ve yorucu çalışmanın ardından 11 binden fazla meşe palamudu, filizlenecekleri günü bekliyor.

"İnşallah bunların hepsi de birer ağaca dönüşür" diyen ‘Orman Dede’ Hanifi Karataş, “Yeni yıla girdik. Ömrümüz geçiyor. Ben, vatana en güzel mirası bırakmak için çalışmaya söz verdim. Elim ayağım tutuyorken de bu sözümü yerine getireceğim. Kardeşlerimle birlikte mahallemizde bir meşe ormanı oluşturma sevdasıyla kolları sıvadık. Göksun’un Yazıköy Mahallesi’ndeki meşe ağaçlarından palamut topladık. Yine kazma küreklerle açtığımız çukurlara bunları gömdük. Toplamda 11 bin 160 adet meşe palamudu diktik. 15 gün boyunca çalıştık. İnşallah, ilkbaharla birlikte bu tohumlar filizlenecek. Biz üzerimize düşeni yaptık. Bir tanesi tutup ağaç olsa bile yeter” şeklinde konuştu.

Bir meşe ağacının, 500 yıl kadar yaşayabileceğini vurgulayan Karataş, “Benim en büyük aşkım fidan dikmek. Meşe ağaçları 500 yıl yaşar. Bu tohumlar ağaca dönüştüğünde bizden sonraki kim bilir kaç nesle fayda sunacak. İnsanlara gölge, hayvanlara yem ve kuşlara da yuva olacak. Benim çocuklarıma, torunlarıma bırakacağım tek şey de bu. Bundan güzel de bir miras olmaz. İnşallah, bu tohumlar filize dönerse onların da bakımını seve seve yapacağım. Allah’ıma şükür ki, bana bu fırsatı verdi” ifadelerini kullandı.

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