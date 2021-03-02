Mahçiçek: "Depreme karşı yol haritalarını çıkarıyoruz"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “Deprem kuşağında yer alan bir ülkeyiz, bu doğanın kaçınılmaz bir gerçeği. Bu gerçekle yaşamayı öğrenmeliyiz” dedi.

17 Mart Deprem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Onikişubat Belediyesi personeline Afad tarafından eğitim verildi. Eğitim sonunda konuşan Başkan Mahçiçek, “Deprem kuşağında yer alan bir ülkeyiz, bu doğanın kaçınılmaz bir gerçeği. Bu gerçekle yaşamayı öğrenmeliyiz. Depremler doğal olarak gerçekleşen afetlerdir. Bunlara karşı yapabileceğimiz bir önlem yoktur. Lakin gelişen teknolojiyle birlikte fay hatlarının ve deprem bölgelerinin nereler olduğunu biliyoruz artık. Depreme karşı önlem alamayız ama şehirleşme ve imar planlarımızı bu riske karşı düzenleyebiliriz. Evlerimizi, yapılarımızı buna göre inşa edebiliriz. Herkesin bildiği çok klasik bir söz var 'deprem öldürmez, çürük binalar öldürür'. Tedbirimizi öncesinde almamız gerekiyor. Bu konuda ailemizle acil durum eylem planları hazırlayarak çocuklarımızı da eğitmeyi ihmal etmemeliyiz” dedi.

Kahramanmaraş’ın Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer aldığını hatırlatan Mahçiçek, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemizle birlikte ilçemizde diri fay hatlarını belirliyor, depreme karşı yapılması gereken yol haritalarını çıkarıyoruz. Ülkemiz deprem afeti yüzünden çok canlar kaybetti ve geride kalanlarımız çok acı çekti. Defalarca aynı tabloları yaşamamak adına lütfen önlemlerimizi alalım” dedi.

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