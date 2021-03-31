Şehit Nazmi Yılmaz anısına dijital sergi Afşin Fen Lisesi, Bitlis’te helikopter kazasında şehit olan Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz anısına dijital resim sergisi açtı

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Afşin Fen Lisesi, 4 Mart'ta Bitlis’te helikopter kazasında şehit olan Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz anısına dijital resim sergisi açtı.

Afşin Fen Lisesi öğrencilerinin yaptığı resimler dijital ortama aktarılarak üç boyutlu resim sergisi haline getirildi. Konu hakkında açıklama yapana Afşin Fen Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Volkan Karaduman, “Görsel sanatlar dersi kapsamında öğrencilerimiz tarafından yapılan resimler dijital ortamda bir araya getirilerek sergi oluşturuldu. Bu sergiyi geçtiğimiz günlerde Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Afşinli Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz’ın adını verdik. Ortaya birbirinden güzel eserler çıktığına inanıyoruz. Üçboyutlu resim sergimizi gezmek isteyen vatandaşlarımız ‘Afşin Fen Lisesi Şehit Astsubay Nazmi Yılmaz Dijital Sergisi’ linkini ziyaret edebilir" dedi.

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