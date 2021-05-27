Jandarmadan dağ keçisine yardım eli

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Kahramanmaraş’ta jandarma, bitkin halde bulunan dağ keçisine yardım eli uzattı.

Çağlayancerit ilçesi Bozlar Mahallesi kırsal alanında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arazide yerde yatan bir dağ keçisi gördü. Hamile olduğu düşünülen keçi, jandarma ekipleri su verdikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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