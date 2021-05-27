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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonunda 9 gözaltı

İHA

Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonunda 9 gözaltı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polisin fuhşa teşvik, aracılık veya fuhşa zorlama, şantaj, yağma ve tefecilik suçlarıyla ilgili olarak düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3’ü kadın 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki Ceyhan Mahallesi’nde bir ikamette fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde başlayan soruşturma kapsamında Türk vatandaşlığına geçtiği belirlenen Gürcistan uyruklu E.S. isimli kadın takibe alındı. Söz konusu adrese müşteri olarak girip çıkan 15 şahsın bilgi sahibi olarak ifadesi alındı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dosyayla ilgili tüm bilgi ve delilleri topladıktan sonra Elbistan Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan arama, el koyma ve yakalama kararı doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri, Elbistan’da 5 ve Afşin ilçesinde de 1 olmak üzere 6 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Büyük bir gizlilikle sürdürülen operasyonda fuhuş yapıldığı belirlenen adreste, daha önce takibe alınan E.S. ile Gürcistan uyruklu M.S. ve N.K. adlı kadınlar ile bu şahıslarla birlikte hareket ettiği değerlendirilen A.B., F.B., Z.A.K., A.A., Ö.Ç. ve S.Ç. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Fuhşa konu ev ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 2 adet pasaport, nakit para ve fuhuş yapan kadın adına düzenlenmiş senet, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3’ü kadın 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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