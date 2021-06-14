Üniformalı nikah töreni Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma çavuş damat Safa Özfidan ve polis memuru gelin Şerife Arslantürk, nikah törenine üniformalarıyla katıldı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma çavuş damat Safa Özfidan ve polis memuru gelin Şerife Arslantürk, nikah törenine üniformalarıyla katıldı.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde görev yapan çift nikah günü olarak Jandarma teşkilatının 182. kuruluş yıldönümünü seçti. Üniformalarıyla nikah törenine katılan çiftin nikahını kıyan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven çifte mutluluklar dileyerek, Kuranı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Nikah günü olarak Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümünü seçtiklerini belirten Uzman Çavuş Safa Özfidan, "Eşimle özel bir nikahta 'evet' demek istedik. Çok sevdiğim mesleğimin kuruluşunda eşimle hayatlarımızı üniformalarımızla birleştirdik. Meslektaşlarımız bizleri yalnız bırakmadı. Nikah törenimize katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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